5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçinin sorusu Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi çılgına çevirdi: hesap mı vereceğim?

Ataşehir Belediyesi'nin önünde bugün dikkat çeken dakikalar yaşandı. Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

"HAK, HUKUK VE ADALET" SLOGANLARI ATTILAR

Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI KONUŞMAK İÇİN YANLARINA GİTTİ

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı. Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

İŞÇİNİN SORUSUYLA ÇILGINA DÖNDÜ

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.