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ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ ÇÖP KOVALARININ YERİNE ATIK TOPLAMA KUTULARI GELDİ

2 saat önce

Ataşehir Belediyesi'ndeki çöp kovalarının yerine atık toplama kutuları geldiİSTANBUL, (DHA) - GERİ dönüşüme tam destek veren Ataşehir Belediyesi'nde oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovalarının yerini koridorlara yerleştirilen atık toplama kutuları aldı.

Ataşehir Belediyesi'ndeki çöp kovalarının yerine atık toplama kutuları geldi
İSTANBUL, (DHA) - GERİ dönüşüme tam destek veren Ataşehir Belediyesi'nde oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovalarının yerini koridorlara yerleştirilen atık toplama kutuları aldı.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı'na Ataşehir Belediyesi tam destek veriyor. 2009 yılından beri yaptığı geri dönüşüm çalışmalarını bir adım daha ileriye götüren Ataşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katkılarını artırıyor. Bu çalışmalar kapsamında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.
Başlatılan yeni uygulamayla Ataşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovaları kaldırıldı, yerlerine koridorlara geri dönüşebilir atıklar için toplama kutuları yerleştirildi.
Tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde her katta; kağıt-karton atık için mavi renkli, plastik, cam ve metal atıklar için sarı renkli ve evsel nitelikli diğer atıklar için gri renkli olmak üzere, elektronik atık, bitkisel atık yağ, plastik kapak, atık floresan ve atık pil kutuların da yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturuldu.
Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, her ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sıfır atık projesine ait raporlama yapılacağı belirtildi.
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ ÇÖP KOVALARININ YERİNE ATIK TOPLAMA KUTULARI GELDİ
Ataşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
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