Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi

29.04.2021 12:07
Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi, System.String[]

Ataşehir Belediyesi, 'sıfır atık' çalışmaları kapsamında 'Çöpler Çiçek Olsun' projesini başlattı.

Ataşehir Belediyesi, 'sıfır atık' çalışmaları kapsamında 'Çöpler Çiçek Olsun' projesini başlattı. Proje kapsamında biriktirilen evsel organik atıklar, kompost makinesinde gübre haline getirilerek fidan ve çiçeklere hayat veriyor.

Ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık" çalışmaları kapsamında çevreci projelere imza atan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na "Bizim Mahalle-Farklı Bir Mahalle Mümkün" isimli projeyle başvuruda bulundu. Proje kapsamında Fetih Mahallesi Esin Sitesine elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan, manuel çalışan ve çevre dostu özellikte olan iki adet kompost makinesi yerleştirildi. Site sakinleri biriktirdikleri evsel organik atıkları, kompost makinesinde gübre haline getirdiler. İlk gübreler 27 Nisan Salı günü kutlanan bir ekim şenliğiyle ekildi. Site sakinleri evsel atıklardan elde ettikleri kompost gübrelerini kullanarak fidan ve çiçeklere hayat verdi.

Ekime her yaştan gönüllü çevre dostu sakini ilgi gösterdi. Proje kapsamında toplantılar ve online eğitimlerle, öncelikle Esin sitesi sakinleri ve personeli bilgilendirildi. Sonrasında ise site sakinleri topladıkları evsel atıklardan kompost makineleri aracığıyla organik gübre elde etti. Sitenin gençleri, çiçek ve fidanları toprakla buluşturdu. Yetişkinlere ise organik gübre dağıtıldı.

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla, doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu projeye katılan Fetih Mahallesi Esin Sitesi sakinleri, Ataşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projenin bir parçası olduklarını için mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla ektikleri çiçeklerin açmasını beklediklerini söyledi.

"Çöpler Çiçek Olsun" çevre dostu projesi, geri dönüşüm ile ekonomik kazanımlarının yanı sıra, çevre bilincinin gelişimine katkı sunuyor. Kompost yaparak, karbon ayak izini azaltmak, bu dönüşümün parçası olarak şehirde toprak üretmek ve bu toprakla sağlıklı bir şekilde bitkiler yetiştirmek mümkün oluyor. - İSTANBUL

Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi
Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi
Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi
Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi
Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm, Ataşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden 'Çöpler Çiçek Olsun' projesi - Son Dakika


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