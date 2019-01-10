Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Göz Muayenesi ve Gözlük

Ataşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Göz Muayenesi ve Gözlük

1 saat önce

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni hizmetle ihtiyaç sahibi vatandaşların gözlük ihtiyaçları gideriliyor.

Ataşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Göz Muayenesi ve Gözlük, System.String[]
Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni hizmetle ihtiyaç sahibi vatandaşların gözlük ihtiyaçları gideriliyor.

Ataşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için yeni bir hizmet başlattı. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamayla, Ataşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar talep ettikleri takdirde göz muayenesi oluyorlar.

Göz muayenesi talep eden vatandaşlar evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, uzman doktorlar tarafından göz muayeneleri yapılıyor. Muayene sonrasında anlaşmalı optikçiler ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, göz sağlığı hizmetinin bir parçası olarak ücretsiz gözlük hizmeti Ataşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Beğendikleri model ve renkte gözlükleri seçen ve teslim alan vatandaşlar Ataşehir Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:03:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Göz Muayenesi ve Gözlük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]