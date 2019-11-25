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Ataşehir Belediyesi'nden kadına yönelik şiddete karşı klip

6 saat önce

Ataşehir Belediyesi'nden kadına yönelik şiddete karşı klip Videoyu Ataşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlar seslendirdiİSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için klip hazırladı.

Ataşehir Belediyesi'nden kadına yönelik şiddete karşı klip

Videoyu Ataşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlar seslendirdi

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için klip hazırladı. Ataşehir Belediyesinde çalışan kadınların seslendirme yaptığı klipte kadına yönelik şiddete karşı tepki gösterildi.

Ataşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe dikkat çekip farkındalık oluşturmak amacıyla bir klip hazırladı. Klip, Ataşehir Belediyesinde çalışan kadın personeller tarafından seslendirildi. Belediye çalışanları, klipte kadına yönelik şiddete tepki gösteren ifadelerde bulundu. Klibin sonunda ise Türkiye'de 2016 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında bin 167 kadının şiddete kurban giderek hayatını kaybettiği belirtildi.

Ataşehir Belediyesi'nden kadına yönelik şiddete karşı klip

Ataşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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