Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım
Son Dakika Güncel Haber

Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım

2 saat önce

Ataşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım eli uzattı.

Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım, System.String[]
Ataşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım eli uzattı. Mağdur ailelerin zararlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta sağanak yağış en çok Ataşehir'i etkilemiş ve bazı evleri su basmıştı. Mağdur olan vatandaşların ev eşyaları zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti. Mağdur vatandaşların Ataşehir Belediyesi'ne yaptıkları başvurular üzerine, zararlarının karşılanması için çalışma başlatıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit edilen evlere giderek talep edilen; buzdolabı, çekyat, yatak, halı gibi ev eşyalarını teslim ediyor.

Ataşehir Belediyesi her yıl yüzlerce vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaçlar, yardımsever vatandaşların yaptığı bağışlarla daha çok kişiye ulaşıyor. - İSTANBUL
Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı
Türkiye'nin almayı düşündüğü Su-57'nin özellikleri RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 14:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]