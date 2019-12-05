Son Dakika Haberleri: Ataşehir belediyesi önünde işçilerden eylem
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Ataşehir belediyesi önünde işçilerden eylem

6 saat önce

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan bir grup toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, işten çıkarıldıklarını belirterek eylem yaptı.

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan bir grup toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, işten çıkarıldıklarını belirterek eylem yaptı.

Belediye binası önünde toplanan grup Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz yazılı pankart açıp, İşimizi geri istiyoruz, Hakkımızı istiyoruz yazılı dövizler açtı. İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız sloganları atan grup üyeleri açıklama yaptı. Eylemde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Grup üyeleri belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını ve işten çıkarılanların tekrar geri işe alınmasını istediklerini belirten açıklamalar yaptı.

Eylem yapan işçilerden Melike Şahin, Biz hak mücadelesi yürütüyoruz. Uygunsuz olarak işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine geri alınmasını istiyoruz. Hırsızlık yapmadık, namussuzluk yapmadık, usulsüzlük yapmadık. 58 gündür burada direniyoruz. Bu süre zarfında pankartlarımız çamura atıldı. Burada ısınma amaçlı kullandığımız sobamız ve tüpümüzü çaldılar. Bizde burada hakkımız savunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Eyleme katılan diğer üyelerin konuşmalarının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Ataşehir belediyesi önünde işçilerden eylem

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:37 Kaynak: DHA
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