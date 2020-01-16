ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE "İŞİMİZ GERİ İSTİYORUZ" EYLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE 'İŞİMİZ GERİ İSTİYORUZ' EYLEMİ - Son Dakika

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE "İŞİMİZ GERİ İSTİYORUZ" EYLEMİ

6 saat önce

ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE
ATAŞEHİR  Belediyesi önünde toplanan,  belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup,   "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

Grup belediye binası önünde   "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz",  "Direnişimizin 100 günü",  "Hırsızlık yapmadık, onursuzluk yapmadık, Bankamatik memuru değiliz, işimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açtı.

Grup üyesi Melike Şahin "100 gündür Ataşehir Belediyesi önünde işimiz, ekmeğimiz, onurumuzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için işlerimizden çıkarıldık. bize yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadık. Bu gün 100. günümüz bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " dedi.

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- İstanbul
Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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