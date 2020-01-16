ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE

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ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

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