Atasehir Belediyesi, tam kapanmada kültür-sanat etkinliklerine aralık veriyor - Son Dakika

Atasehir Belediyesi, tam kapanmada kültür-sanat etkinliklerine aralık veriyor

29.04.2021 15:05
Atasehir Belediyesi, tam kapanmada kültür-sanat etkinliklerine aralık veriyor, System.String[]

Ataşehir Belediyesi, "tam kapanma" yaşadığımız ve büyük bir bölümünü evlerimizde geçireceğimiz Mayıs ayında tüm etkinliklerini yine vatandaşların ayağına götürüyor.

Ataşehir Belediyesi E- Kültür Merkezi, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan kültür-sanat etkinliklerine aralık vermeden devam ediyor.

Mayıs ayında hem "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"nı hem de "Ramazan Bayramı" kutlanacak. Ataşehir Belediyesi bu vesileyle 19 Mayıs haftasında Evrencan Gündüz, Bülent Ortaçgil ve Bulutsuzluk Özlemi'ni Ataşehirlilerin evlerine getiriyor. Ramazan Bayramı haftasındaysa İsmail Hakkı Demircioğlu, Nurettin Duyan ve Cihan Yıldız sevilen eserlerini Ataşehir Kültür Youtube kanalında seslendirecek.

Tüm kültür merkezlerini tam donanımlı birer stüdyo haline dönüştüren Ataşehir Belediyesi mayıs ayında da birbirinden keyifli ve eğlenceli konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlikle kültür ve sanatın canlı kalmasına katkıda bulunuyor.

Programlar, Ataşehir Kültür Youtube, sosyal medya hesapları ve Radyo Ataşehir'den yayınlanırken ayrıca tüm podcastlere de Spotify'dan erişilebiliyor.

Bayram konserleri

Her ay ilgiyle izlenen "Ataşehir'in Sesleri" programında bu ay Cihan Yıldız konuk sanatçı.

"Ustalar Ataşehir'e Ses Veriyor" isimli programdaysa mayıs ayında usta isimler ağırlanıyor. Bülent Ortaçgil, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Bulutsuzluk Özlemi'nin yer alacağı programda, konser öncesinde radyocu Murat Meriç'in konuklarla yaptığı keyifli söyleşi de yer alıyor.

Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yine sokaklara çıkmadan kutlamak zorunda kalacağız. Ataşehir Belediyesi, sokaklarda olmasak da gençleri unutmuyor ve son yıllarda gençlerden büyük ilgi duyan Evrencan Gündüz'ü Ataşehirlilerin evlerine misafir edecek bir konser düzenleniyor. Gençlik Bayramı Konseri'nde Evrencan Gündüz sevilen şarkılarıyla Ataşehir Kültür Youtube kanalında gençlerle birlikte olacak.

Radyo programı yapımcısı Erdeniz Erol'un Radyo Ataşehir'e özel olarak hazırladığı ''Bir Arkadaş Uğrayacaktı'' radyo programı her hafta farklı bir bölümle sanatçıların akustik performanslarını evinize konuk etmeye devam ediyor. Her Pazar günü yayımlanacak bu bölümlerde yer alacak sanatçılar Emre Azaklar, Gizem Sucu, Kıvanç Erginel ve Ceyda Köybaşıoğlu olacak.

Çocuk tiyatroları

Ataşehirli çocukların arkadaşı sevimli kukla Puki, 3-6 yaş gurubu için hazırlanmış öğretici ve eğitici maceralarına devam ediyor. "Puki Parkta" isimli oyun her bölümde farklı bir çocuk tiyatro topluğunu ağırlıyor. Bu ay usta bir isim de Puki'ye eşlik ediyor. Puki, Nedim Saban ile Tiyatro Öğreniyor (20. Bölüm Özel) bölümü Ataşehir Kültür Youtube kanalında olacak. Ayrıca ay boyunca "Karada Yaşayan Hayvanlar" ile Tiyatro Alkış, "Taşıtlar ve Ulaşım Araçları" ile Wise Akademi, "Bitkiler" ile Öykü Sahne ve "Hayvan Hakları" ile Çizgi Kukla Tiyatrosu her Pazar saat 10.00'da çocuklarla buluşacak.

Sanat seminerleri ve söyleşiler

Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezi'nin "Çağdaş Sanat Bölümü" koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Marcus GrafSanat TarihiSeminerleri'ne her ay farklı bir konuyla devam ediyor. Prof. Dr. Marcus Graf "Hiç de Romantik Değil" adlı seminerinde 19. yüzyılın başındaki Romantizm sanatını tartışıyor.

Moderatör Melike Bayık, Galeri Sohbetleri'nde mayıs ayında Galeri Siyah Beyaz'dan Sera Sade ile Ankara'da galericilik ve güncel durum üstüne konuşuyor.

Müze Sohbetleri'nde bu ay Hatice Utkan Özden, Oyuncak Müzesi'nin, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihini nasıl sergilediğini etkinliklerini ve önemini Belgin Akın ile değerlendiriyor.

Çağdaş Sanat Buluşmaları'nda sanat eleştirmeni, tarihçisi Uras Kızıl, Akademisyen-Sanatçı Prof. Dr. Gülçin Aksoy ile "Sanatta Temsil Meselesi" üzerine konuşuyor.

Sanatçı Sohbetleri'nde moderatör Öykü Demirci, göçebelik ve Şamanizm konuları üzerine çalışan sanatçı Ramazan Can ile büyüdüğü coğrafyanın geleneklerinin, çocukken deneyimlediği ritüellerin, sanat üretimine etkileri üzerine sohbet ediyor.

Edebiyat kuşağı

Edebiyat Akşamları programında bu ay Ayşe Görkem Kozanoğlu ile Aslan Erdem, "Bir İp Cambazının Görünüşü" başlıklı söyleşide Sevim Burak'ın yazın dünyası üzerine konuşuyorlar.

Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor söyleşi programında Yazar Neslihan Önderoğlu, bu ay edebiyatımızın önemli öykücülerinden Necati Güngör'ü ağırlıyor. Söyleşi, yazarın son kitabı "Babam Şimdi Çok Uzaklarda" odağında, yazın dünyasını konu alıyor.

Gazeteci ve Şair İsmail Afacan, akademisyen ve şairlerle gerçekleştirdiği Şiir Üstüne Konuşmalar programında bu ay şair-yayıncı Gökhan Arslan'ı konuk ediyor.

Gençlik Edebiyatı'nda T. Volkan Aslan, ülkemizin önemli çevirmenlerinden gazeteci-yazar ve eleştirmen Sevin Okyay ile "Harry Potter'ı Çevirmek" üzerine konuşuyor.

Tarih ve toplum

Olgay Söyler Tarih Okulu'nda, akademisyen yazar Kahraman Şakul ile İkinci Viyana Kuşatması'nı konu alan yeni kitabı "II. Viyana Kuşatması/Yedi Başlı Ejderin Fendi" üzerine konuşuyor.

Yaşama Dair Söyleşiler'de Kültigin Kağan Akbulut'un moderatörlüğünde, İKSV Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, sanat yazarı Eda Yiğit ve Dirimart Art Direktörü Ceren Erdem, pandemide sanatın dönüşümünü değerlendiriyor.

Yazar Gülşah Elikbank, Hayat Tasarlama Sanatı sohbetlerinde mayıs ayında çok yönlü sanatçı Yekta Kopan ile "Yaşama Sanatla Bakmak" konusunda söyleşiyor.

Sinema

Mayıs ayında sinema seminerleri ve söyleşilerde tüm hızıyla devam ediyor. Türk Sineması Konuşmaları programında Burak Göral, sinemamızın en önemli eleştirmenlerinden biri olan Atilla Dorsay'ı konuk ediyor.

Sinema Konuşmaları'nda Kadir İncesu, yazar Eyüphan Erkul ile geçtiğimiz aylarda okurla buluşan, Cahide Sonku'nun yaşam hikâyesini anlattığı, yeni romanı "Cahide/Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz" üzerine sohbet ediyor.

Erdal Güney ile "Film Müziği Konuşuyoruz" programının bu ayki konuğuysa ünlü müzisyen Mazlum Çimen.

"Kerem Akça ile Sinemada Akımlar" seminerinin konusu "Romen Yeni Dalgası" . Seminerde akıma dair öne çıkan filmler ve yönetmenler değerlendiriliyor.

"Rıza Oylum ile Dünya Sineması" programında öğretim üyesi ve sinema yazarı Rıza Oylum mayıs ayında "Azerbaycan Sineması" üzerine derinlikli bir analiz gerçekleştiriyor.

Atasehir Belediyesi, tam kapanmada kültür-sanat etkinliklerine aralık veriyor

Ataşehir, Youtube, Radyo, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Atasehir Belediyesi, tam kapanmada kültür-sanat etkinliklerine aralık veriyor - Son Dakika


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