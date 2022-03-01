Ataşehir Belediyesi, "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi"ni aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği'ne göre; Ataşehir Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası, Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi, Kadın Sağlığı Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, ATAMEM, Yenisahra ATAMEM, Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu, Aşevi, Ulaşım Hizmetleri Merkez Garajı, Mevlana ve Mustafa Kemal Ataevi olmak üzere Ataşehir'de toplam 17 nokta, sıfır atık belgesi almaya uygun bulundu.

Çevreye Duyarlı Bir Ataşehir'i Sıfır Atık Belgesi İle Tescilledik

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık diyerek çıktığımız bu yolda, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, oluşan atık miktarının azaltılması ve geri kazanılması gibi konularda hassasiyetle çalıştık, çevreye duyarlı bir Ataşehir'i Sıfır Atık Belgesiyle tescilledik. Bu belgeyi hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Hepimize emanet olan üzerinde yaşadığımız bu dünyaya, toprağı, suyu, havayı koruyarak sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki yurttaşlarımızın duyarlı tüketiciler haline gelmesiyle israf önleniyor, atıkların dönüştürülerek geri kazanılmasıyla ise enerji, su tasarrufu sağlanıyor, daha az sera gazı salınımı gerçekleşiyor" dedi.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlara geri dönüşüme katkı sundukları için teşekkür eden İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti, "Hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de insan ve çevre sağlığını korumak için geri dönüşüm oldukça önemli. İstanbul gibi metropol şehirlerde atık azaltımı yerine sürekli atık üretiliyor. Yurttaşlarımızın yaşam tarzlarında yapacakları minimum değişiklikler, örneğin bilinçli tüketimin bir parçası olan, azalt-yeniden kullan-dönüştür prensibi gibi, çevre sorunlarında çözümün önemli bir parçası olacak. Yerel yönetimlere olarak biz de geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve atık kazanımı elde etmek konusunda etkili projeler hayata geçirmeli, farkındalığı artırmalı, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam etmeliyiz."