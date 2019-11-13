Ataşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Ataşehir Belediyesi işçileri, kurumun toplu iş sözleşmesine uymadığı, ücretlerin geç ve taksitler halinde yatırıldığı, üyelerinin işten çıkarıldığı gerekçeleri ile basın açıklaması yaptı.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, bir süre halay çekip belediyenin toplu iş sözleşmesine uymadığını ifade etti.

Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği eylemde açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Sekreteri Cem Karasoy, bugün itibarıyla 36 gündür Ataşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Karasoy, şöyle konuştu:

"Derdimiz, burada karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğun ve yanlışlığın ortadan kaldırılmasıdır. Toplu sözleşmenin tüm maddelerinin eksiksiz olarak uygulanmasını talep etmek işçinin en büyük hakkıdır. Bu sözleşmenin en önemli maddesi iş güvencesini koruma altına alan disiplin maddesi ve ceza cetvelidir. Toplu iş sözleşmesinin bu hükmünde hangi durumlarda iş akdinin feshedileceği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, işten çıkarılan iki temsilci arkadaşımız için bu madde görmezden gelinmiş, uygulanmamıştır."

İşçilerin ücretlerini aylardır zamanında ve eksiksiz olarak alamadığını ifade eden Karasoy, "Ücretler geç ve eksik yatırılmaktadır. Bugün ayın 13'ü, iki gün sonra ikinci ücret hakedilmiş olacak, ama hala geçen ayın ücretlerinin bir kısmı yatırılmamıştır. Bunları istemek bizim görevimizdir. Aynı zamanda özellikle dış birimlerde çalışan işçi arkadaşlarımızın çalışma şartları ve yaşam alanları çok kötü durumdadır. Düzeltilmesiyle ilgili yapmış olduğumuz girişimler de sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Karasoy şöyle devam etti:

"Peki biz bu taleplerimizin karşılanmasıyla ilgili her türlü iyi niyetli ve yasal süreçleri işletirken, belediye yönetimi ne yapmıştır? Sendikal hak ve özgürlükler kapsamında yaptığımız basın açıklamaları ve iş bırakma eylemlerine katılan işçi arkadaşlarımıza mobbing ve baskı uygulayarak işten atmakla tehdit edip, sindirmeye çalışmıştır.Yüzlerce işçi arkadaşımıza ve görevlerini layıkıyla yapan temsilci arkadaşlarımıza tutanaklar tutmuşlardır."