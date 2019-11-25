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Ataşehir Belediyesinden, kadına yönelik şiddete karşı klip

6 saat önce

Ataşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için klip hazırladı.

Ataşehir Belediyesinden, kadına yönelik şiddete karşı klip, System.String[]

Ataşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için klip hazırladı. Ataşehir Belediyesinde çalışan kadınların seslendirme yaptığı klipte kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.


Ataşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe dikkat çekip farkındalık oluşturmak amacıyla bir klip hazırladı. Klip, Ataşehir Belediyesinde çalışan kadın personeller tarafından seslendirildi. Belediye çalışanları, klipte kadına yönelik şiddete tepki gösteren ifadelerde bulundu. Klibin sonunda ise Türkiye'de 2016 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında bin 167 kadının şiddete kurban giderek hayatını kaybettiği belirtildi. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
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