Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesinden Yaşlılara Doğum Günü Sürprizi

Ataşehir Belediyesinden Yaşlılara Doğum Günü Sürprizi

33 dakika önce

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşları unutmadı.

Ataşehir Belediyesinden Yaşlılara Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşları unutmadı. Yeni yılla birlikte yaşlı vatandaşları doğum günlerinde evlerinde ziyaret eden belediye personeli, pasta ikramında bulunuyor.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulamayla Ataşehir Belediyesinin Sosyal Yardım Sistemine kayıtlı olan yaşlı vatandaşların doğum günleri tespit ediliyor. Yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye çalışanları pasta ve mumları hazırlayıp doğum günlerinde vatandaşlara sürpriz yapıyor. Uygulamanın ilk haftasında doğum günü pastaları alkışlar eşliğinde kesilen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Doğum günlerinde unutulmayan vatandaşlar, yeni yaşlarının sevincini yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Toplumsal saygı, sevgi ve hoşgörü kurmanın en önemli yollarından birinin yaşlı vatandaşları hatırlama ve değer verme olduğuna inandıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, "Ömürlerinin büyük bölümünü Ataşehir'de yaşayan, maddi durumları yeterli olmayan ve belediyemizin sosyal yardım sistemine kayıtlı yaşlı vatandaşlarımızı hatırlıyoruz. Onlarla bir araya gelerek dertlerini dinliyoruz. Doğum günlerinde, dileklerini yerini getiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:08:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir Belediyesinden Yaşlılara Doğum Günü Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]