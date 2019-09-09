Ataşehir bu kış sanatla ısınacak

Ataşehir Belediyesi tam 10 yıldır yetişkinlere ve çocuklara hem kış hem de yaz dönemlerinde sanat dolu eğitim programları hazırlıyor. Bu kapsamda farklı kültür ve sanat branşlarında eğitimlerin düzenlendiği Kış Sanat Eğitimleri için yeni dönem çalışmaları başladı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği sanat eğitim çalışmalarının yeni dönem kayıtları 15-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 yılı Kış Sanat Eğitim programında bu yıl yine Tiyatro, Drama, Bağlama, Keman, Piyano, Resim, Gitar, Halkoyunları, Dans, Bale ve Perküsyon eğitimleri verilecek. Kayıtlar, eğitimlerin de verileceği Ataşehir Belediyesinin sekiz merkezinde gerçekleştirilecek. Eğitimler 1 Ekim Salı günü başlayacak.



Kayıtlar için; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, Neşet Ertaş Kültür Evi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Yenisahra ATAMEM, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'ne başvurulabilecek.



Dersler ve yaş grupları:



Tiyatro (15 Yaş Üstü)



Drama (7-14 Yaş)



Bağlama (9 Yaş ve Üstü)



Keman (9-16 Yaş)



Piyano (6-14 Yaş)



Resim (7-14 Yaş ve Kadınlar)



Gitar (9 Yaş ve Üstü)



Halk oyunları (9 Yaş ve Üstü)



Dans (7 Yaş ve Üstü)



Bale (5-12 Yaş)



Perküsyon (8 Yaş ve Üstü) - İSTANBUL