Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. - Son Dakika

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Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı.
6 saat önce
Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. - İSTANBUL
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