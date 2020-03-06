Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. - Son Dakika

Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı.

6 saat önce

Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı.

Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı., System.String[]

Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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