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ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika

ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA

01.02.2022 10:55

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda trafik ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda trafik ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmek isteyen sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araç sürücülerini durdurarak denetledi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Uygulama sırasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmek isteyen sürücüye 800 lira ceza kesildi. Geri geri giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, "Yanlış yola girdik. Ceza yiyeceksek yiyeceğiz" dedi. Ayrıca cam filmi bulunan bir otomobil sürücüsüne de 427 lira ceza kesildi.

ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA

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TEM Otoyolu, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR ÇAKAR DENETİMİ; GERİ GERİ GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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