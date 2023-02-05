ATAŞEHİR D-100'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İETT ŞOFÖRÜNE SİLAH DOĞRULTTU - Son Dakika
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ATAŞEHİR D-100'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İETT ŞOFÖRÜNE SİLAH DOĞRULTTU

05.02.2023 10:16

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti.

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.Ü(19) olduğu belirlenen sürücü Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Öte yandan B.Ü.'nün olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sürücü B.Ü hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ATAŞEHİR D-100'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İETT ŞOFÖRÜNE SİLAH DOĞRULTTU - Son Dakika
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