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ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

06.12.2021 09:21

100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Ataşehir, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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