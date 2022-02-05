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ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

05.02.2022 12:40

ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDIGamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR'de 10 farklı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR'de 10 farklı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillere girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir, Örnek ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde park halindeki otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin aracıyla gelerek özellikle aynı marka otomobillerin kelebek camını kırdığı ve araçlara girerek arka stop farlarını çaldığını tespit etti. Şüphelinin 10 farklı otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri Hüseyin K. olduğunu belirledikleri şüpheliyi aracıyla Mustafa Kemal Mahallesi'nde ilerlerken gördü. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Hüseyin K. gözaltına alınarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan kontrollerde 23 yaşındaki Hüseyin K.'nın, çok sayıda işyerinden, kurumdan ve otodan hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Asayiş Büro, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE 10 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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