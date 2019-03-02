Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 100 Proje İçin 100 Genç Pedal Çevirdi

Ataşehir'de 100 Proje İçin 100 Genç Pedal Çevirdi

1 saat önce

Ataşehirli gençler AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in 100 projesi için pedal çevirdi.

Ataşehir'de 100 Proje İçin 100 Genç Pedal Çevirdi, System.String[]
Ataşehirli gençler AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in 100 projesi için pedal çevirdi. Gençlere konuşma yapan Başkan İsmail Erdem: "1 Nisan sabahı Ataşehir'e güneş doğacak. Bu bahar havası ile birlikte Ataşehir'in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi'nde 14.00'da bir araya gelen 100 genç bisikletleri ile 7 kilometre pedal çevirerek Barbaros Mahallesi'nde gitti. Başlangıç noktasında toplanan gençlere Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları da eşlik etti. Burada meşale yakan gençler daha sonra pedal çevirerek Ataşehir Kız İmam Hatip Lisesine gitti. Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, bitiş noktasına gelen gençleri tebrik ederek hediyeler verdi.

"Ataşehir'in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz"

Bisiklet turunu düdük çalarak başlatan İsmail Erdem, " Sancaktepe'de 10 yıl gençlere hangi hizmeti verdiysek Ataşehirli gençleri de aynı güzellikte hizmetlerle, sporla, eğitimle, kültürle ve sanatla buluşturacağız. Çünkü gelecek nesil olarak ülkemizi, geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Tüm varlığımızı sizlere bırakacağız. 31 Mart akşamı dualarla, hayırlı bir sonuçla buluşacağımızı ümit ediyoruz. 1 Nisan sabahı Ataşehir'e güneş doğacak. Bu bahar havası ile birlikte Ataşehir'in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz. Sizlere müteşekkiriz. 31 Mart akşamına kadar durmak yok pedal çevirmeye devam, durmak yok yola koşarak devam" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Genç, belediye başkan adayı, İsmail Erdem, Ataşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayından İlginç Seçim Mitingi: Cübbe Giyip Halka Seslendi İstanbul'daki Ünlü Avm'de "Çöp Döktün" İddiasına Dayak Kamerada

Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 100 Proje İçin 100 Genç Pedal Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]