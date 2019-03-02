Ataşehir'de 100 Proje İçin 100 Genç Pedal Çevirdi

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?