Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, Ataşehir'de 12 Eylül darbesinde yer alan Kenan Evren, Sedat Celasun, Bülend Ulusu ile Nejat Tümer'in adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, Ataşehir'de 12 Eylül darbesinde yer alan Kenan Evren, Sedat Celasun, Bülend Ulusu ile Nejat Tümer'in adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

Ataşehir Belediyesinin aldığı karar, komisyon raporunun ardından mecliste görüşüldü.

Alınan kararla İnönü Mahallesi'nde bulunan "Celasun Caddesi" ismi Yurtsever Caddesi, "Ulusu Caddesi" ismi 19 Mayıs Caddesi, "Evren Caddesi" ismi Millet Caddesi, "Kenan Caddesi" ise 23 Nisan Caddesi olarak değiştirildi.

Ayrıca yine Ataşehir'de bulunan "Tümer Sokağı"na Tabya Sokağı, "Kenanpaşa Sokağı"na ise Sancak Sokağı adı verildi.

Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren, Ataşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17 sürüngen ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]