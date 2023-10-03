Ataşehir'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı

Ataşehir\'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı
Son Güncelleme: 03.10.2023 09:29

Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için taksiye binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı. Şoför, kendisini 24 yaşında olarak tanıtarak çocuğa özel hayatından bahsetmiş ve sözlü tacizde bulunmuştu. Kız çocuğu durumu ailesine anlatarak şikayette bulundu ve şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İ.Ö. okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için ticari taksiye bindi. Kendisini 24 yaşında olarak tanıtan taksi şoförü H.G. (30) ise İ.Ö'ye özel hayatından bahsetti.

İ.Ö. sürücünün sorusu üzerine 13 yaşında olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğu, şoförün sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı.

Evine geldiğinde taksiden korkarak inen İ.Ö. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.G. cinsel taciz suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Ataşehir, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika
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