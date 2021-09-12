Ataşehir'de 2,5 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı - Son Dakika

Bir teknoloji mağazasından toplamda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde cep telefonu çaldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül günü Ataşehir'deki bir teknoloji mağazasından çok sayıda cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağaza ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, mağazadan toplam değeri 2 milyon 400 bin lira olan 289 adet çeşitli marka ve model cep telefonunu çalan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Görüntülerde, zanlıların cep telefonlarını çuvallara doldurdukları ve çuvalları mağazanın otoparkına gelen bir aracın bagajına taşıdıklarını anlar yer aldı.

Aynı gün gözaltına alınan Mehmet M. (22), Umut G. (37), Cem S. (26) ve Murat Ö. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.