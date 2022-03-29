Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü

29.03.2022 09:00

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısında çökme meydana geldi.

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken çökme yaşanan ev havadan görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir terk edilmiş vaziyette bulunan evin çatı kısmında çökme oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan çatıda çalışmalarını sürdürdü.

Çökme meydana gelen ev havadan görüntülenirken o esnada içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Çatı aşağı indi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Necati Gül, "Bir anda çökme oluştu. Çatı aşağı indi. Neyse ki kimse kalmıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdik" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü
Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü
Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü
Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü
Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü - Son Dakika


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