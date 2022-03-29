Ataşehir'de 2 katlı evin çatısı çöktü - Son Dakika

Ters kelepçe ile bulunan Şeyma'nın katili itiraf etti: Tecavüz ettikten sonra öldürdüm

AK Parti İBB Meclis Üyesi, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti

Milyoner'de hem yarışmacı hem de seyirciler çuvalladı, Kenan ilk kez böyle tepki gösterdi

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken çökme yaşanan ev havadan görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir terk edilmiş vaziyette bulunan evin çatı kısmında çökme oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan çatıda çalışmalarını sürdürdü.

Çökme meydana gelen ev havadan görüntülenirken o esnada içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Çatı aşağı indi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Necati Gül, "Bir anda çökme oluştu. Çatı aşağı indi. Neyse ki kimse kalmıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdik" diye konuştu. - İSTANBUL