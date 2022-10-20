Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

20.10.2022 14:23

Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı -Silahlı saldırgan, kavga eden akrabası ile başka bir kişiyi vurduİSTANBUL Ataşehir'de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokak üzerinde birbirlerini darp etti.

Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

-Silahlı saldırgan, kavga eden akrabası ile başka bir kişiyi vurdu

İSTANBUL Ataşehir'de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokak üzerinde birbirlerini darp etti. Olayı gören akrabaları ise kavgaya müdahale ederek, kavgaya karışan bir kişi ile beraberindeki başka bir kişiyi silah ile vurarak yaraladı. Silahlı yaralama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5 Ekim tarihinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan T.B. ve S.B isimli şahıslar alkol aldı, alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayıp birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B. isimli şahıs, kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili olarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, olaya karışan ve yaralıların akrabası olan O.B. ile T. B. isimli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan silah T.B.'nin üzerinden çıktı.

Silahlı yaralamayı gerçekleştiren H.B. ise 18 Ekim tarihinde Barbaros Mahallesinde yakalandı. Şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"Olaya biz de inanamadık"

Olaya tanık olan mahalle sakini Ramazan Akdağ, "Biz gürültüye çıktık çok silah sesleri duyduk. İkisi de bayağı bir kavga ediyordu. İki yaralı vardı zannedersem, tartışma sesi duyduk. Olaya biz de inanamadık." dedi.

Silahlı saldırı kamerada

Sokak ortasında silahlı saldırganın, kavga eden kişilerden birini silahla vurduğu, diğer şahısların ise silahlı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ataşehir Belediyesi'nden 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Meme Kanseri İçin Farkındalık Lazım' İsimli Söyleşi Düzenledi Ataşehir Belediyesi'nden 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Meme Kanseri İçin Farkındalık Lazım' İsimli Söyleşi Düzenledi Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI

Ataşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de 2 kişi birbirine girdi, kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement