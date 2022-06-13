Açıklamada, "Şüpheli şahıslar tarafından binalardan hırsızlık sonucu elde edilen 1 adet televizyonu satın alan M.G ve A.G adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçede 12 Haziran'da iki farklı adresteki metruk binaların kundaklanması olayına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda yaşı küçük C.K, Ö.K, R.O.U ve S.C.C adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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