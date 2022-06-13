Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

13.06.2022 19:54
Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Ataşehir'de iki metruk binanın kundaklanmasına ilişkin yaşı küçük 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Ataşehir'de iki metruk binanın kundaklanmasına ilişkin yaşı küçük 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçede 12 Haziran'da iki farklı adresteki metruk binaların kundaklanması olayına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda yaşı küçük C.K, Ö.K, R.O.U ve S.C.C adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli şahıslar tarafından binalardan hırsızlık sonucu elde edilen 1 adet televizyonu satın alan M.G ve A.G adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi.

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Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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