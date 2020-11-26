Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

26.11.2020 11:53

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi Sahte para basan kalpazan çetesi operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı İstanbul'da dün sahte para basan matbaaya yönelik operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

Sahte para basan kalpazan çetesi operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da dün sahte para basan matbaaya yönelik operasyonun ayrıntıları belli oldu. Piyasaya sürülmek üzere basılan sahte doların 2 milyonun üzerinde olduğu duyuruldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir depoda sahte para basan baskı tesisine operasyon düzenlemiş, İ.İ., İ.İ., H.Y., K.A. ve İ.B. adlı 5 kalpazan suçüstü yakalanırken, yüklü miktarda sahte dolarla birlikte sahte pasaport, sahte kimlik, sahte çek senet, sahte diplomalar ele geçirilmişti.

Ataşehir'de "Mobilya Mağazası" tabelasıyla faaliyet gösteren baskı tesisinde 10 farklı ofset makinesine el konulan operasyonun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Kalpazanlar 2 milyon doları piyasaya sürmek üzereyken yakalandı

Piyasaya sürülmek üzere basılan sahte doların 2 milyonun üzerinde olduğu duyurulurken, operasyon düzenlenen baskı tesisinde 4 bin civarında değişik bankalara ait içeriği boş çek yaprağı, 500 adet çek zarfı ve çok sayıda çek yaprağında kullanılan filigranlı kağıt, bin 300 adet para basımında kullanılmak üzere hazırlanmış dolar kağıdı, 25 pasaport kaplama kılıfı, sahte belge üretimi için kullanıldığı değerlendirilen bin sayfa ince kağıt, kimlik basım cihazları, 150 adet çipli boş kimlik kalıbı, kimlik kaplama filmleri, 80 adet eski tip kadın kimlik belgesi kalıbı, 50 adet kimlik kaplama laminasyon filmi, ehliyet kesme makinesi, sahte paralar için seri numarası vurmada kullanılan 15 ctp, 18 adet yeni tip sürücü belgesi kalıbı, farklı şahıslara ait yeni tip kimlik, özel güvenlik kimlik kartı, MİT personel tanıtma belgesi, içeriği yazılı ve imzalı çekler, 1 damga basma makinesi ve 3 damga kalıbı, 1 mühür basımında kullanılan mühür kalıbı ve 1 adet mühür ıstampası, 2 ışıklı para kontrol cihazı, 2 içeriği boş lise diploması ve 17 boş diploma kalıbı, evlilik cüzdanları, farklı şahıslara ait 50 vesikalık fotoğraf, araç plakaları, çok sayıda hologram, hologram şeridinin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor

Gözaltına alınan 5 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, ele geçirilen sahte 2 milyon dolar para ile diğer materyaller Mali Şube Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

Operasyon, Pasaport, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak
Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı         
12:12
İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi         
11:55
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor         
10:53
Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor         
10:38
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı         
10:12
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei