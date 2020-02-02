ATAŞEHİR'DE 2 YAŞLI YOLCUNUN HALK OTOBÜSÜNDEKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE 2 YAŞLI YOLCUNUN HALK OTOBÜSÜNDEKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE 2 YAŞLI YOLCUNUN HALK OTOBÜSÜNDEKİ KAVGASI KAMERADA

6 saat önce

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı.

ATAŞEHİR'DE 2 YAŞLI YOLCUNUN HALK OTOBÜSÜNDEKİ KAVGASI KAMERADA, System.String[]

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı. O anlar otobüste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay geçen cuma günü Ataşehir Kayışdağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre seyir halinde ilerleyen bir otobüsün içindeki biri kadın 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki tarafın birbirine hakaret etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Birbirinin üzerlerine yürümeye çalışan yaşlı yolcuları otobüste bulunan diğer yolcular ayırdı. İki yaşlı yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen otobüste 2 yaşlı yolcunun tartışmaya başladığı, tartışmanın yolcuların birbirine hakaret etmeye başlamasıyla kavgaya dönüştüğü, yaşlı yolcuların birbirlerinin üzerlerine yürümeye çalıştığı ve otobüsteki diğer yolcuların iki yaşlı yolcuyu ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-İki yaşlının tartışması

-Yaşlıların birbirlerine hakaret etmesi

-Yaşlıların birbirinin üzerine yürümesi

-Yolcuların yaşlıları ayırması


İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:03 Kaynak: DHA
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