Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada

16.06.2022 13:38
Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada

Ataşehir'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki genç kadına aşırı hız yapan otomobil çarptı.

Ataşehir'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki genç kadına aşırı hız yapan otomobil çarptı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

Kazanın gerçekleştiği caddede esnaf olan Alper Ece, "Akşam saatlerinde olmuş olay. Duyduğumuz kadarıyla burada yaya geçidinde bir genç kız kardeşimiz trafik kazasında rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Çocuk da teslim olmuş zaten. Burada bir esnaf arkadaşımızın kardeşiydi. Ertesi gün duyduk biz de. Yani üzücü bir durum. Maalesef böyle bir durum olmuş. Karşıdan karşıya geçerken bu ana cadde üzerinde olmuş. Allah, ailesine sabır versin" şeklinde konuştu.

Öte yandan 22 yaşındaki gence otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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