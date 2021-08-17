Ataşehir'de 3.3 milyon liralık gasp dehşetinde tetikçi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ATAŞEHİR'de SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan'ı geçtiğimiz Haziran ayında başından vurup içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçılar hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Görkem K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan'ı geçtiğimiz Haziran ayında başından vurup içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçılar hakkında yürütülen soruşturmada polis olayda silah kullanan ve Sibel Koçan'ı öldürdüğünü tespit ettiği Görkem K.(23) şüphelinin izini Kağıthane'de buldu. Kapısında güvenlik bulunan lüks sitede oturduğu tespit edilen Görkem K.'yı yakalamak için önceki gece operasyon yapıldı. Operasyonda kaçmaya çalışan Görkem K. ile yanında bulunan arkadaşı E.D. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirilen şüpheli Görkem K. ve E.D. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Görkem K'yi "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalamamak amacıyla öldürme" ve "Silahla kendini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık şüpheli E.D.'nin de "Suçluyu kayırma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİGörkem K'nın hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben dosyada ismi geçen kimseyi tanımıyorum. Olay tarihinde kız arkadaşımla oturup film izliyorduk. İkametimden evime, evimden ikametime gider gelirim" dediği ve ön görüşme tutanağındaki beyanlarını baskı altında verdiğini ileri sürerek kabul etmediği öğrenildi.

TUTUKLANDIAnadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, olaya ilişkin video görüntüleri, kolluk tutanakları ve şüphelinin çelişkili beyanları gibi hususları dikkate alınarak şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DİĞER ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIŞüpheli E.D. de hakimlik sorgusunda Görkem K'nin kuzeni olduğunu, Görkem'in işlediği iddia edilen suçu bilmediğini, polise soru sorduğunda polisin kendini darp ettiğini iddia ederek "Benim yakalanan silahlarla alakam yoktur. Kime ait olduğunu bilmiyorum, silahlar sitenin çatı katında yakalanmıştır. Ailem ile bir bağlantısı yoktur" diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik, şüpheli E.D.'nin tutuklanma talebini reddederek şüpheli E.D.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

- İstanbul