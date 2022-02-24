ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

24.02.2022 15:37

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Barbaros Mahallesi, Sevindik Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Gözyaşlarına boğulan bir kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında hasar meydana geldi.

Binada yaşayan Fatma Kara, "Ben kiracıyım. Ev sahibi 'yangın var hemen dışarı çıkın' diye seslendi. Alevler bütün çatıyı sardı. Binada kimse yok herkes çıktı." diye konuştu.

ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri | Ataşehir'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Barbaros Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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