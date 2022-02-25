Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

25.02.2022 00:57
Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinlerinden Aysel Tuna, "Bizim alt komşumuz, ilk başta ufak dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra çatı kısmı alev almaya başladı. Ölü ya da yaralı yok" dedi.

Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

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YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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