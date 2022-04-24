ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

24.04.2022 20:39

Ataşehir'de akşam saatlerinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Ataşehir'de akşam saatlerinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3028 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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