Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
53 dakika önce
Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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