Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

53 dakika önce

Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ataşehir'de 3 katlı bir kafe'de yangın çıktı, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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