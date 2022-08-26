ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN

26.08.2022 09:12

ATAŞEHİR'de 3 katlı koltuk imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR'de  3 katlı koltuk imalathanesinde  çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İşyerinden dumanlar yükselirken, yangın kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

Yangın saat 07.00  sıralarında  Ferhatpaşa  Mahallesi  17.  sokakta bulunan 3 katlı koltuk imalathanesinde çıktı. İşyerinden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına aldı.

İşyeri çalışanı Fatih Çolak "Burası koltuk imalathanesi. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Her akşam giderken ana şalter kapatılıyor. İçeride yanıcı maddeler var. Kumaş, tahtası yanmaya müsait ürünler. İtfaiye müdahale ediyor. Can kaybı yok önemli olan bu" diye konuştu. İşyeri sahibi İsmet Çolak "Komşular aradı yangın var diye. Giriş katında çıkmış. Neden olduğunu bilmiyorum. Üst katlarda duman var sadece" dedi.Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü-İşyerinden  yükselen duman-İtfaiyenin müdahalesi-İşyerinin öndeki kerestelerVatandaşlar ile röp-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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