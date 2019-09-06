Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 3 katlı restoran alev alev yandı
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Ataşehir'de 3 katlı restoran alev alev yandı

1 saat önce

ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı.

Ataşehir'de 3 katlı restoran alev alev yandı, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.
Mimar Sinan Caddesi'ndeki 3 katlı bir restoranda saat 04.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alevler kısa süre içerisinde restoranı sararken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınabildi. Ekipler bir süre de olay yerinde yanan restoranda soğutma çalışması yaptı. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.
Olay yerine gelen İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de itfaiye ile birlikte yanan restoranda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Canlı yayın)
-Yangından ve müdahaleden görüntüler
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-Restoranın alev alev yanması
- İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan detaylar
-Restoranın içerisinden detaylar
-Genel ve detaylar


Barbaros Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
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