Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi 'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu 'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Kaynak: DHA

Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GÜLŞEN'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ - Son Dakika

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