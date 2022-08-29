GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (1) - Son Dakika
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GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (1)

29.08.2022 13:37
GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (1)

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tahliyesine karar verildi.

Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

YORUMLAR
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(Ek bilgiyle)GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (2) (Ek bilgiyle)GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (2) Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Kaynak: AA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜLŞEN'E EV HAPSİ İLE TAHLİYE KARARI (1) - Son Dakika
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