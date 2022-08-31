Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu - Son Dakika
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Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu

31.08.2022 14:28

30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan, birkaç gün sonra da konutunu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

EV HAPSİNİN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Tahliyenin ardından harekete geçen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TALEBİ DEĞERLENDİRECEK

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.

Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti.

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Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti Ataşehir'de 30 Ağustos'un 100. Yıl Coşkusu Ataşehir'de 30 Ağustos'un 100. Yıl Coşkusu
Kaynak: DHA

Gülşen Çolakoğlu, Ataşehir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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