GÜLŞEN'İ ZİYARETE GELEN AĞABEYİ:  BOMBA GİBİ, TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR - Son Dakika
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GÜLŞEN'İ ZİYARETE GELEN AĞABEYİ:  BOMBA GİBİ, TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

29.08.2022 12:16

ATAŞEHİR'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti.

ATAŞEHİR'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen'in durumuyla ilgili soruya  "Bomba gibi" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.

Gülşen'in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi. Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

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Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' Gülşen'in tahliye kararı sonrası cezaevi önünde hareketlilik başladı Gülşen'in tahliye kararı sonrası cezaevi önünde hareketlilik başladı Gülşen hakkında tahliye kararı Gülşen hakkında tahliye kararı
Kaynak: DHA

Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜLŞEN'İ ZİYARETE GELEN AĞABEYİ:  BOMBA GİBİ, TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜLŞEN'İ ZİYARETE GELEN AĞABEYİ:  BOMBA GİBİ, TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR - Son Dakika
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