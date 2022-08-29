GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

ATAŞEHİR'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Gülşen Çolakoğlu , avukatının itirazı üzerine 'Konutu Terk Etmemek' adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Gülşen bugün 14.50 sıralarında, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi 'nden cezaevinden çıktı.

ÜLKEMİZİN BÜTÜN HUKUKÇULARI SUÇUN OLUŞMADIĞINA HEMFİKİR

Cezaevi önünde açıklama yapan avukatı Emek Emre, tutuklamanın hukuka uygun olmadığını belirterek, "Gözaltı, ancak bir suçüstü olması durumunda uygulanan bir prosedürdür. Her ne kadar rahatsız edici de olsa, Nisan ayı sonunda sarf edilen veya sarf edildiği iddia edilen bu kelimeler, 25 Ağustos tarihinde bir gözaltı uygulanmasına neden olamaz. Tutuklamanın gerçekleşmesi için öncelikle kuvvetli ve somut suç şüphesi içeren delile ihtiyacımız var. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Video kaydı var. Bu sözü söylediği duyuluyor. Bu somut ve yeterli delil değil mi?' Türk Ceza Kanunu 216. madde 1. fıkrasına göre, suçun oluşması için müvekkilin sarf ettiği cümlenin akabinde, kamu güvenliğinde somut bir tehlike olması gerekir. Bu tehlike mevcut olmadığı için, suçun oluşmadığı konusunda, sadece biz değil ülkemizin bütün hukukçuları, bir iki istisna isim dışında hemfikir oldular" dedi.

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR ŞAKAö

Tutuklamaya yaptıkları itirazın kabul edilmesine çok sevindiklerini dile getiren Emre, "En azından müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. Şimdi ev hapsi dediğimiz konu, tutuklama tedbirinde olduğu gibi, kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir. Tabii ki cezaevi koşullarında olmamak herkes için sevindirici ve olumlu bir gelişme. Bu tedbirin de yeniden değerlendirilmesi, kaldırılması yahut daha uygun başka bir tedbire çevrilmesi yönünde hukuki girişimlerimiz olacak. Burada müvekkil, ülkemizin önemli bir eğitim kurumunun öğrencilerine yönelik sarf etmiş olduğu değerlendirilen, aslında maksadını aşmış bir şaka olsa da çok rahatsız edici olduğu açık bu söylemleri, suç oluşturmadığı için adli kontrolün de hukuksuz olduğunu, yasaya uygun olmadığını düşünüyoruz. İddianame daha tanzim edilmedi. Edilecek mi edilmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Savcılığın bu husustaki soruşturması devam ediyor. Onların takdirinde olan bir konu. Hangi sevk maddesiyle iddianame düzenlenecek bilmiyorum. Cezaevine girdiği andan bu yana, tek düşüncesi hızlı bir şekilde oğlu Azur'a, evine dönmek oldu. Onu da bugün gerçekleştireceği için, kendisi de biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

POŞET İÇERİSİNDE KIYAFET GÖTÜRÜLDÜ

Gülşen'e tahliyesinden önce poşet içerisinde kıyafet götürüldüğü dikkat çekti. Cezaevinden ilk olarak Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu çıktı. Çolakoğlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gülşen Çolakoğlu cezaevindeki işlemlerin ardından avukatı Emek Emre ile birlikte kapıya yönelirken, şarkıcının sevenleri ve basın mensupları kalabalık oluşturdu. Cezaevi önünde önlem alan güvenlik görevlileri, kalabalığı kapıdan uzaklaştırmaya çalışırken, lüks bir minibüs cezaevi kapısına yanaştı. Sanatçı Gülşen hızla kendisini bekleyen minibüse yönelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülşen'i taşıyan minibüs, beraberindeki araçlarla cezaevinden ayrıldı. Araç konvoyu Gülşen Çolakoğlu'nun Beşiktaş'taki evine gitti.

- İstanbul