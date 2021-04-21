Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada

21.04.2021 17:52
Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada, System.String[]

Son dakika haberler: ATAŞEHİR'de kasklı iki kişinin, binanın önünde zincirle bağlanmış halde park edilen motosikleti 30 saniye içinde çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ATAŞEHİR'de kasklı iki kişinin, binanın önünde zincirle bağlanmış halde park edilen motosikleti 30 saniye içinde çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kasklı iki kişi, binanın önünde zincirle bağlı halde park edilen 50 bin lira değerindeki motosikleti otuz saniye içerisinde çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı iki kişi park halindeki motosiklete doğru yöneliyor. Şüpheliler yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla motosikletin zincirini kesiyor. Motosikleti alan hırsızlar kaçmaya çalıştıkları sırada sesleri duyup uyanan sahibi Safa Tahir Kesin ve ailesi tarafından kovalanıyor.

Sefa Tahir Kesin'in şikayeti üzerine polis, kamera kayıtlarından kasklı iki şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. "BİZ HIRSIZLARI KOVALADIK AMA İKİ, ÜÇ METRE KAÇIRDIK" Motosikletin sahibi Safa Tahir Keskin "Dün sabah saatlerinde bir motosikletle iki kişi geliyor. Motosikletimin olduğu yerde ilk önce keşif yapıyorlar. İki kişi yürüyerek bakıyor motosikletime. Daha sonra bizim evin ışıkları açık olduğunu görünce gidiyorlar. İki saat sonra tekrar geliyor. Kendi geldikleri motosikleti ileride bırakıyorlar. Önce bir arkadaş benim motosikletime doğru yöneliyor. Daha sonra motorun örtüsüne atıyor. Motosikletimin halatına kilit bağlıydı. O kilidi kesiyorlar tabii. Kilidi kestikten sonra geri geri çekiyorlar motoru. Biz de o sıra duyuyoruz sesleri. Evden çıkmamızla onların motoru ittirmesi yani üç saniye falan. Biz de onları kovalarken tabi iki üç metreyle biz kaçırıyoruz. Hırsızları aşağı doğru bayağı bir kovalıyoruz. Kovaladıktan sonra dönüyorlar, döndükten sonra tabii yakalayamıyoruz. Arabayla fişine düştük ama yakalayamadık" dedi. "HIRSIZLARIN YÜZÜNDEN MOTOSİKLET ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM" Motosikletin değerinin 50i bin lira olduğu söyleyen Keskin, "Ben motosikletin değerinde değilim. Ben kendim için üzülüyorum. Yani başka arkadaşlarım, aynı durumu düşünen arkadaşlarım için de üzülüyorum. Gerçekten kötü bir durummuş. Yani biz buna emekle alıyoruz. Bu devirde kolay para kazanılmıyor maalesef. Bu travmayı nasıl atlatacağım diye düşünüyorum. Artık motosiklet almayı da düşünmüyorum hırsızların yüzünden" diye konuştu.

- İstanbul
Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet, Ataşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ataşehir'de 30 saniyede yapılan motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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