Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi - Son Dakika

Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

16.02.2021 09:10

Ataşehir'de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan 30 yıllık tesbih ağacı bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

Ataşehir'de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan 30 yıllık tesbih ağacı bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği anda otomobillerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki 30 yıllık tespih ağacı, rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrildiği anda otomobillerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler otomobillerin üzerine düşen ağacı kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi.

Ev sahibi Mehmet Ali İnce, "Devrilen ağaç tesbih ağacı, ben bunu 1990 yılında orman işletmeden alarak dikmiştim. Dikdiğimiz zaman oklava kadar inceydi, zamanla büyük kocaman ağaç oldu. Aşırı kar ve rüzgarın etkisiyle otomobillerin üzerine devrildi. Toprak karın etkisiyle yumuşayınca tatlıca yavaşça kendini bıraktı. Araçta kimse yoktu. Bununla geçmiş olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

Ataşehir, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi - Son Dakika


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