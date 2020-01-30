Ataşehir'de 36 hak sahibi çekilişle yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 36 hak sahibi çekilişle yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

Ataşehir'de 36 hak sahibi çekilişle yeni evlerine kavuştu

6 saat önce

Ataşehir'de 36 gecekondu sahibi noter çekilişiyle Atapark Konutları'ndaki yeni evlerine kavuştu.

Ataşehir'de 36 hak sahibi çekilişle yeni evlerine kavuştu, System.String[]

Ataşehir'de 36 gecekondu sahibi noter çekilişiyle Atapark Konutları'ndaki yeni evlerine kavuştu.


Ataşehir Belediye Binasında noter huzurunda yapılan çekilişte; Emekevler bölgesinden 25 ve Barbaros Mahallesi'nden 11 hak sahibi yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirlediler.


Yerinde Kentsel Dönüşüm projesi olan Emekevler Projesi kapsamındaki hak sahipleri ile Barbaros Mahallesi'nde evleri park için ayrılan alanlarda kalan gecekondu hak sahipleri çekiliş sonrası yeni evlerinin anahtarlarını aldılar.


Kura çekiliş törenine; hak sahipleri ve aileleriyle birlikte Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Semih Sadık Kayhan, Abdullah Der, Deniz Kutlu ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan katıldı.


Tüm hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan, çekilen kuralarla 36 gecekondu sahibinin daha güvenli ve sağlam yapılara kavuştuklarını belirtti.


Kura çekilişinde daireleri belirlenen hak sahipleri, daha sonra anahtarlarını alarak yeni dairelerini gezdiler. Yeni evlerine kavuşmaktan mutlu oldukları gözlenen hak sahipleri Ataşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.


99.14 metrekarelik 2 oda 1 salon dairelerin ödemeleri hak sahipleri tarafından 20 yıla varan vadede yapılacak. - İSTANBUL

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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