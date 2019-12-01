Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
6 saat önce
ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan izocamlara sıçraması sonucu yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Sovyetlerin son liderinden ABD ve Rusya'ya çağrı: Yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermeyin