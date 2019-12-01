Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan izocamlara sıçraması sonucu yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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