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Ataşehir'de 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

43 dakika önce

Ataşehir'de 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada 3 çocuğu kucaklarına alıp kask takmadan yolculuk ettilerİSTANBUL - Ataşehir'de motosikletle tehlikeli şekilde yolculuk eden 5 kişilik aile görenleri şaşkına çevirdi.

Ataşehir'de 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

3 çocuğu kucaklarına alıp kask takmadan yolculuk ettiler

İSTANBUL - Ataşehir'de motosikletle tehlikeli şekilde yolculuk eden 5 kişilik aile görenleri şaşkına çevirdi. Çocuklardan bir annesinin kucağında giderken, diğer ikisi motosikleti kullanan babalarının önünde yolculuk yaptı. Çocukların korku bakışlarına da yansırken, sadece babada kask takılı olması dikkatlerden kaçmadı. Ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz gün, 5 kişilik ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuğu görenler adeta şaşkına döndü. Motosiklet selesinin arkasında oturan kadın bir çocuğunu kucağında taşırken iki çocuğu da motosikleti kullanan babaları kucağında taşıdı. Ayrıca sadece motosikleti kullanan baba da kask takılı olması da dikkatleri çekti. Anne, baba ve 3 çocuğun motosikletle güvenliksiz şekilde yolculuk etmesi olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Anne, baba ve 3 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikleti kullanan baba kucağında iki çocuğu taşırken anne de bir çocuğu kucağında taşıyor. Sadece motosikleti kullanan adamda kask olduğu görülüyor. Öte yandan çocuğun korkusu bakışlarına da yansıdı.

Ataşehir'de 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

Ataşehir, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
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