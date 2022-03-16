ATAŞEHİR'DE 6 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'de 6 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. 740 bin liralık malzeme çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ataşehir'de 5 şüpheli 6 farklı iş yerine girerek, hırdavat ve iş makinesi çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, A.H., R.H., H.A., M.A. ve Ü.A. isimli 5 şüpheliyi dün Ferhatpaşa Mahallesinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 740 bin liralık malzeme çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.