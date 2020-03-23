Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği - Son Dakika

Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Ataşehir Belediyesi ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 öğün yemek ve ekmek desteği veriyor.

Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Ataşehir Belediyesi ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 öğün yemek ve ekmek desteği veriyor. AŞ evinde dev kazanlarda büyük bir özenle hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılırken ayrıca ekmek de veriliyor.


Ataşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasıyla beraber AŞ evi yardımlarını artırdı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta olan vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek desteği sağlanıyor. Haftanın 5 günün verilen yemek haftanın yedi gününe çıkarıldı. AŞ evinde pişirilen yaklaşık 3 bin kişilik yemek ilçede bulunan yaşlılara ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılıyor.


Konu hakkında bilgi veren Ataşehir Belediyesi Diyetiysen Sibel Yurduşen, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı getirildi. Biz de dışarı çıkamayan yaşlılarımıza elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Evlerine yemeklerini götürüyoruz. Ekmelerini, kolonyası, temizlik ürünlerini veriyoruz. Evde kalsınlar istiyoruz. Biz her şekilde yardım etmeye hazırız. Biz günlük 3 bin 3 bin 500 kişilik yemek çıkarttık. Bu süre zarfında daha fazla yemek sayımız arttırmaya başladık. Normalde haftanın 5 günü dağıtıyorduk. İki öğün olmak üzere. Artık haftanın 7 gününe çıkarttık. 4 çeşit yemek çıkartıyoruz. Yaşlılarımızın neye ihtiyacı varsa yardım ediyoruz. Korona virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]