Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu - Son Dakika

Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

6 saat önce

ATAŞEHİR'de kendisinden dört gündür haber alınamayan 65 yaşındaki ayakkabıcı Ahmet Bülbül'ü esnaf arkadaşları dükkanında ölü olarak buldu.

ATAŞEHİR'de kendisinden dört gündür haber alınamayan 65 yaşındaki ayakkabıcı Ahmet Bülbül'ü esnaf arkadaşları dükkanında ölü olarak buldu. Bülbül'ün son zamanlarda dükkanında kaldığı öğrenildi.

Ataşehir'de ayakkabıcılık yapan 65 yaşındaki Ahmet Bülbül'den dört gündür haber alamayan esnaf arkadaşları akşamüstü Bülbül'ün Küçükbakkalköy Mahallesi Mavideniz Sokak'taki dükkanına geldi. İçeriye giren kişiler Bülbül'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Dükkana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bülbül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de dükkanda incelemede bulundu. Ahmet Bülbül'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ahmet Bülbül'ün eşinden ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

Ahmet Bülbül, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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