Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

1 saat önce

ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Ek bilgi ve görüntülerle)Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ İSTANBUL DHAAtaşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ (Ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.

Ek görüntüler

-Hastanenin önünden görüntü

-Arkadaşlarından görüntü

-Çeçen'in fotoğrafı (Sarışın)

Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti

Ataşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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